Bayburt Aydıntepe Nüfusu 2020 - 2021 |  Aydıntepe İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bayburt Aydıntepe Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bayburt Aydıntepe nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bayburt Aydıntepe Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aydıntepe ilçesinin bağlı bulunduğu Bayburt ilinde 81 bin 910 kişi yaşamaktadır. Bayburt ili 3746 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 467 (km²) si Aydıntepe ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bayburt Aydıntepe nüfusu 6,434 kişidir.

Bayburt Toplam Nüfusu Kaçtır?

81,910 kişidir.

Aydıntepe İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,434 kişidir.

Aydıntepe Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,194 kişidir.

Bayburt Aydıntepe Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -59 olarak gerçekleşmiştir.

Aydıntepe İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,162544 Enlem : 37,162544

Aydıntepe İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bayburt iline bağlı bulunan Aydıntepe ilçesinin telefon alan kodu 0 458 şeklinde başlamaktadır.

Aydıntepe ilçesinin bağlı olduğu Bayburt İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Aydıntepe ilçesinin bağlı olduğu il olan Bayburt ilinin plaka kodu 69 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020