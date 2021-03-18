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Bayburt Demirözü Nüfusu 2020 - 2021 |  Demirözü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Bayburt Demirözü nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bayburt Demirözü nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bayburt Demirözü nüfusunun 8,848 olduğu açıklandı. Haberimizde  Bayburt Demirözü yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Bayburt Demirözü Nüfusu 2020 - 2021 |  Demirözü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bayburt Demirözü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bayburt Demirözü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bayburt Demirözü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Demirözü ilçesinin bağlı bulunduğu Bayburt ilinde  81 bin 910 kişi yaşamaktadır. Bayburt ili 3746 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 519 (km²) si Demirözü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bayburt Demirözü nüfusu 8,848 kişidir.

Bayburt Demirözü Nüfusu 2020 - 2021 |  Demirözü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Bayburt Toplam Nüfusu Kaçtır?

81,910 kişidir.

Demirözü İlçe Nüfusu Kaçtır?

8,848 kişidir.

Demirözü Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5,255 kişidir.

Bayburt Demirözü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -44,1 olarak gerçekleşmiştir.

Bayburt Demirözü Nüfusu 2020 - 2021 |  Demirözü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Demirözü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  30,335972      Enlem :  30,335972

Demirözü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bayburt iline bağlı bulunan Demirözü ilçesinin telefon alan kodu 0 458 şeklinde başlamaktadır.

Demirözü ilçesinin bağlı olduğu Bayburt İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Demirözü ilçesinin bağlı olduğu il olan Bayburt ilinin plaka kodu 69 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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