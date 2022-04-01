Bayram emeklilere erken geliyor! İkramiyeler bu ay içinde hesaplarda olacak

Emekliler ramazan bayramı ikramiyelerini hangi tarihte alacaklarını merak ediyor. Vatandaş ödeme tarihlerini beklerken diğer yandan Temmuz'da da ek zam olup olmayacağı gündemde yer aldı.

İKRAMİYELER BU AY İÇİNDE YATACAK

Ramazan ayının nisan ayına gelinmesiyle birlikte emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Bu yüzden bayram ikramiyelerinin Nisan ayının 25’i ve 30’u arasında verilmesi bekleniyor.

TEMMUZ AYI ZAM ORANLARI NE KADAR OLACAK?

Milyonları ilgilendiren Temmuz ayı zamlarında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam verilmesi bekleniyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacağı da gündem de yer alıyor.

EYT'lilerin, Emeklilerin gözü Temmuz ayı zamlarında!

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