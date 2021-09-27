Bekçi Maaşı Ne Kadar? 2021 Bekçi Maaşları, Bekçi İş İlanları

Bekçi görev tanımı nedir, Bekçi ne iş yapar, Bekçi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bekçi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bekçi Tanımı;

Sınai tesis, depo veya diğer mameleki yangın, hırsızlık ve gayri meşru yaklaşmalara karşı muhafaza eden kişidir.

Bekçi Maaşı Ne Kadar? 2021 Bekçi Maaşları

Bekçi maaşı ortalama aylık 4.200- TL’dir. En düşük Bekçi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bekçi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bekçi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Bekçi Ne İş Yapar?

Bekçi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Binalar etrafında ve civarında belirli zamanlarda kontrol maksadı ile dolaşmak,

b) Kapı, pencere ve bahçe kapılarının emniyetli bir şekilde kapatılmış olup olmadığını ve bunların zorlanmamış olduklarını muayene ve tespit etmek,

c) Su borularının patlaması ve yangın tehlikesi gösteren yerlerin tespiti gibi diğer muhtemel aksaklıkları da araştırmak,

d) Belirli zamanlarda yaptığı kontrol görevini kaydettirmek üzere gerekli yerlerde hazır bulunmak,

e) Yerlerin süpürülmesi veya kazanların yakılması gibi diğer işleri de yapabilir, muhafaza olunan mamelekin cinsine göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

BekçiMeslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Bekçi Meslek Kodu Nedir?



Türk Meslekler sözlüğünde Bekçi mesleğinin meslek kodu 5414.13 olarak belirlenmiştir



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