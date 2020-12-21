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Bekçilik sınavına girerken gerekli belgeler 2022

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği işe alımları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılıyor. Gerçekleştirilecek bekçilik alımlarına başvuruda bulunmak isteyen kişiler, gerekli belgeleri araştırıyorlar. İşte, 2022 yılı bekçilik sınavına girerken gerekli belgeler...

Bekçilik sınavına girerken gerekli belgeler 2022

Geçtiğimiz yıl 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 20 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Bekçi olmak isteyenler bu yıl da aynı dönemde sınav olacağını düşünüyorlardı ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu yıl Bekçilik sınavına girmek isteyenler sınav için gerekli belgeleri öğrenmek istiyorlar. 2022 yılı Bekçilik sınavına girerken gerekli belgeler haberimizin içeriğinde...

Bekçilik sınavına girerken gerekli belgeler 2022

BEKÇİLİK SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Mahalle ve çarşı bekçiliği sınavı 2021 yılında 20 Ocak Çarşamba günü uygulandı. Sınavda gerekli belgeler ve yasak olan eşyalar şu şekildeydi;

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacak.

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Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklar. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile girecekler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecek.

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Bekçilik sınavına girerken gerekli belgeler 2022

2022 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2022 yılında gerçekleştirilecek Çarşı ve Mahalle Bekçiliği işe alımı için herhangi bir açıklama henüz yayınlanmadı. Resmi kurumlar tarafından konuyla ilgili açıklama yapılması durumunda haberimizde detaylarını aktaracağız

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Bekçilik sınavına girerken gerekli belgeler 2022

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Yazılı sınav sonuçları hakkında bilgiler 2021 yılında 15 Şubat tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden erişime açıldı.

Bu yıl içerisinde de bir sınav gerçekleştirilmesi durumunda sınav sonuçları bu bağlantı üzerinden yayınlanacaktır.

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Gülistan Başköy
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