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Benim Hayatım dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Benim Hayatım final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Star TV'de yayın hayatına başlayan Benim Hayatım dizisinin final yapacağı iddia ediliyor. Peki Benim Hayatım dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Benim Hayatım final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

Benim Hayatım dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Benim Hayatım final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Star TV'nin, sezona iddialı giriş yapıp reyting listelerinde rakiplerine karşı başarı gösteremeyen Benim Hayatım dizisinin fişini çektiği söyleniyor. Peki Benim Hayatım dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Benim Hayatım final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? İşte detaylar...

BENİM HAYATIM DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Başrollerinde Berfu Nilsu Aktaş, Savaş Özdemir ve Genco Özak’ın yer aldığı Benim Hayatım dizisinden hayranlarına kötü haber geldi.

Bir süredir reyting listelerinde istenilen izlenme seviyesine ulaşamayan, Benim Hayatım dizisinin ekran yolculuğuna devam etmesi için yayın günü değişti. Star TV'de her pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara gelen dizinin yayın günü flaş bir kararla perşembe günü olarak değiştirildi. Ancak yapılan müdahaleler dizinin kötü gidişatını değiştirmedi.

Benim Hayatım dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Benim Hayatım final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

BENİM HAYATIM FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Benim Hayatım dizisinden final haberi geldi. 

Benim Hayatım dizisi Aralık ayında final yapacak.

Benim Hayatım dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Benim Hayatım final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

BENİM HAYATIM DİZİSİNİN KONUSU?

“Benim Hayatım”, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatıyor.

Benim Hayatım dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Benim Hayatım final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

BENİM HAYATIM OYUNCULARI KİM?

Benim Hayatım'ın oyuncu kadrosunda; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi isimler yer alıyor.

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