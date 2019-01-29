Araç sahiplerine iyi haber geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinde 15-17 kuruş arası indirim bekleniyor..

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15-17 kuruş indirim bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15-17 kuruş indirim gelecek.

BENZİNİN LİTRE FİYATI NEDİR?

Beklenen indirimin fiyatlara yansıması halinde İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6,20 TL'den 6,04 TL'ye inecek. Ankara'da ortalama 6.,27 olan benzinin litre fiyatı 6,11 TL'ye, İzmir'de ortalama 6,24 TL olan benzinin litre fiyatı da 6,08 TL'ye inecek.