Berat Albayrak hastalığı nedir? Hastalığı ne?

Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın görevinden alınmasının ardından ekonominin başında yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter ve Instagram hesabından yayımladığı açıklama ile görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Albayrak istifa gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Peki Berat Albayrak neden istifa etti? Berat Albayrak hastalığı nedir? İşte detaylar...

BERAT ALBAYRAK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aldığı flaş bir kararla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın istifası şok etkisi yaratırken, istifanın nedeninde yatan neden de merak konusu oldu. Albayrak istifa etme nedeni olarak sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi. Öte yandan BBC Türkçe'nin Ankara muhabiri Fundanur Öztürk'e konuşan bir Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilisi, Albayrak'ın Ağbal'ın atanmasından dolayı rahatsızlık duyduğunu, bu atamanın ardından Albayrak'ın istifasının beklenen bir gelişme olduğunu söyledi.

Financial Times ve Bloomberg haber kanalları da haberlerinde Albayrak ve Ağbal'ın anlaşamadığını kaleme aldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan kabinede, Albayrak'ın hâlâ bu pozisyonda olduğu görülüyor.

Öte yandan Albayrak'ın Instagram hesabındaki bilgi kısmında Hazine ve Maliye Bakanı ifadesinin bulunması dikkat çekti.

BERAT ALBAYRAK İSTİFA AÇIKLAMASI

Albayrak, yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Kamuoyunun dikkatine

Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerji'de olduğu gibi Ekonomi'de de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşaallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

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Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşalarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin iti izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belkide en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-i Müstakim'den ayırmasın.

Sonumuzu hayreylesin...

Berat Albayrak'''

BERAT ALBAYRAK HASTALIĞI NEDİR? HASTALIĞI NE?

Bakan Albayrak sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını ifade etti. Albayrak, hastalığına ilişkin bir bilgilendirmede bulunmadı. Albayrak'ın hastalığının ne olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Albayrak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım."

BERAT ALBAYRAK'IN ÖZGEÇMİŞİ

21 Şubat 1978 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Berat Albayrak İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı. Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atıldı. Ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

2013 yılı sonunda özel sektördeki kariyerine nokta koydu. Sabah gazetesinde başladığı köşe yazarlığının yanı sıra Marmara Üniversitesi’nde bankacılık ve finans üzerine dersler verdi. Pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.

25, 26 ve 27. Dönem İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren Albayrak; 64, 65 ve 66. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştır. Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmıştır.

Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda doğalgaz arz güvenliği için Türkiye’nin ilk FSRU (Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) projesi, yerli fabrika ve AR-GE şartlı 1000’er MW’lık dünyanın en büyük güneş ve rüzgar enerjisi santralleri ihalesi, Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisinin hizmete alınması, 1 milyon metre kara sondajı hamlesi, Ulusal Bor Stratejisi gibi enerji ve maden alanında dünyaya örnek olacak birçok proje hayata geçirilmiştir.

Albayrak evli ve 4 çocuk babasıdır.

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