Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul edecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı 'Kamuoyunun dikkatine' başlıklı yazıda istifa ettiğini duyurdu. Sağlık sorunları nedeniyle bu kararı aldığını belirten Albayrak, 5 yıldır devam eden görevinin akabinde ailesiyle ve kendisiyle ilgilenmek istediğini belirtti.

Bu paylaşıma resmi makamlarca henüz bir açıklama getirilmezken BBC Türkçe, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi tarafından iddiaların doğrulandığı haberine yer verildi.

Aynı zamanda Albayrak'ın yakın çevresi ve bakanlık kaynaklarının da haberi doğruladığı belirtilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifanın kabul edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor. Birçok isim ve vatandaşlar tarafından bu husus merak konusu iken ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi makamlardan açıklama yapılması bekleniyor.

AK Parti'den Berat Albayrak'a 'Geri dön' çağrısı

AK Partili birçok isimden istifaya ilişkin yorum yapılırken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemesi temenni edildi. AK Partili isimler Albayrak'ın ülke ekonomisine katkılarını dile getirerek 'Geri dön' çağrılarında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi doğruladı: Berat Albayrak istifa etti

Albayrak'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum

Berat Albayrak'ın istifa ettiği öne sürüldü