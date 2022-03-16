Berat Kandili oruç niyeti nasıl yapılır? Hangi gün ve kaç gün oruç tutulur? Berat Kandilinde oruç tutmanın fazileti

'Berat Kandili oruç niyeti nasıl yapılır?' sorusu bu mübarek günün gelmesine kısa süre kala en çok aranan konular arasında yer aldı. Üç ayların ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandilinde gündüz vakti oruç tutmanın oldukça mühim olduğu ifade ediliyor. Peki Berat Kandilinde hangi gün ve kaç gün oruç tutulur? İşte Berat Kandilinde oruç tutmanın fazileti...

BERAT KANDİLİ ORUÇ NİYETİ NASIL YAPILIR?

Berat Kandilinde oruç için niyet etmek isteyenlerin farklı bir şey söylemesine gerek yoktur. Ramazan ayında edilen oruç niyetinde olduğu gibi, başına Berat Kandili eklenerek "Niyet ettim Allah rızası için berat kandili orucunu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im!" sözleriyle niyet edebilir ve Berat Kandilinde oruç tutmaya başlayabilirsiniz.

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ GÜN VE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Berat Kandili üç ayların ikincisi olan şaban ayının 15. gecesine denk gelmektedir. Bu da 17 Mart 2022 Perşembe gününe denk geliyor. Bu kapsamda Hadis-i Şerif'te peygamber efendimiz "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin. Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder" diye buyuruyor.

Bu doğrultuda Berat Kandili için yarın sabah ezanı itibarıyla oruca başlayabilir ve akşam ezanına kadar oruçlu olabilirsiniz. Berat Kandili bir gün olduğu için bu önemli ve anlamlı günde 1 gün oruç tutmanız yeterli olacaktır.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. İslam'a göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Şâbanın on beşinci gecesinde Müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

BERAT KANDİLİ OKUNACAK DUALAR

Hazreti Muhammed (s.a.v) Berat Kandili'nde şu şekilde dua ederdi;

Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.""Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

"Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl." (Tirmizi, Daavat, 124)

"Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır(kaydırma) ve şu kafir kavme karşı bize yardım et." (Bakare, 2/250)

"Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme.Bize katından bir rahmet bahşet.Şüphesiz sen bağışı en çok olansın." Al-i İmran, 3/8)

"Allah'ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle." (İbn Mace, 57)