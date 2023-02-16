Berat Mert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berat Mert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berat Mert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berat Mert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berat Mert 28 Eylül 2004 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berat Mert Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berat Mert, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yeni Malatyaspor futbol takımında oynamaktadır. Yeni Malatyaspor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Berat Mert'nin Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Berat Mert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berat Mert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Berat Mert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berat Mert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Y. Malatya U19

1 Temmuz 2022 yılında Y. Malatyaspor

Berat Mert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berat Mert şuan Yeni Malatyaspor takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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