Bergen filminde eşi Halis Serbest'i canlandıracak kişi belli oldu! Farah Zeynep Abdullah'ın partneri o isim oldu!

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı filmde Bergen'in hikayesi, aile fertlerinin dayanışmasıyla, bedensel ve ruhsal haysiyeti gözeterek yazıldı. Yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay'ın oturduğu projede Bergen'i, Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı netlik kazanmasının ardından eşi Halis Serbest'i kimin canlandıracağı merak ediliyordu.

Bergen'in sadece acı dolu zamanlarını değil, müzisyenlik hayatının da ele alınacağı Bergen filminin erkek başrol oyuncusu da belli oldu.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU CANLANDIRACAK

Bir döneme damga vuran Behzat Ç. dizisi ile hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu, Bergen' filmiyle hayranlarının karşısına çıkacak.

Son olarak Star TV'de yayınlanan ve 8. bölümüyle final yapan ''Kağıt Ev'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Erdal Beşikçioğlu, projede, Bergen'in uzun süre aşk yaşadığı, yüzüne kezzap atıp ardından da yaşamına son verdiği eşi Halis Serbest'e hayat verecek.

Yakın zamanda Adana'da sete çıkacak yapım için gelen teklifi kabul eden sanatçı, çalışmalara başladı.

Oynadığı her projede adından söz ettirmeyi başaran başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu rolüne, Bergen hakkında yazılan kitabı, o dönem çıkan haberleri ve videoları izleyerek çalışıyor.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girdi.

Erdal Beşikçioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?