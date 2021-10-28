Beşbıyık ne demek, TDK'ya göre Beşbıyık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Beşbıyık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Beşbıyık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Beşbıyık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Beşbıyık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beşbıyık ne demek? Beşbıyık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi beşbıyık kelimesi. Peki beşbıyık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre beşbıyık nedir, beşbıyık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
BEŞBIYIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Beşbıyık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
TDK'ya göre beşbıyık kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Muşmula