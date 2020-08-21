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Beşiktaş, PAOK maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda PAOK ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda yeni transferler, Welinton, N'Sakala ve Mensah'da yer aldı.

Beşiktaş, PAOK maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

Beşiktaş, PAOK ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için UEFA'ya takım listesini bildirdi. Beşiktaş'ın bildirdiği kadroda yeni transferlerin yanı sıra genç oyuncularda yer aldı. 

İşte siyah-beyazlı ekibin, bildirdiği kadro:

Boyd, Ersin, Hasic, Atiba, Erdoğan, Larin, Lens, Ljajic, Mensah, Umut, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan, Douglas, Roco, Welinton, Dorukhan, Necip, Kartal, Rıdvan, Utku, Vida, Güven.

Beşiktaş, PAOK maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in ardından gruplara kalma mücadelesi verecek olan Beşiktaş, ilk maçında 25 Ağustos Salı günü PAOK karşısında çıkacak. 

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında takımın başına geçen Sergen Yalçın ile yükselişe geçmiş ve sezonu 3. sırada tamamlamış olan Beşiktaş, Trabzonspor'un UEFA kupalarından 1 yıl men edilmesinden dolayı Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansı buldu. Devler Ligi'nde 3 eleme turu maçı oynayacak olan Beşiktaş, bu maçlardan ilkine PAOK karşısında çıkacak. Sezon hazırlıklarına ara vermeden devam siyah-beyazlılar, PAOK maçından galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Karşılaşmanın hakemi Daniele Doveri olacak. İtalyan hakem Doveri'nin, geçtiğimiz sezonlarda Yunanistan Ligi'nde görev yaptığı ortaya çıkmıştı.

PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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