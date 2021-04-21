Beşiktaş'ta feci kaza! Çift katlı halk otobüsü bariyerlere girdi
Beşiktaş'ta çift katlı halk otobüsü şoförü, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip tünel içerisinde bariyerlere çarptı. Ardından tünelin dışına otobüsü çıkartan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gelirken kazada ise bir yolcunun öldüğü belirtildi.
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