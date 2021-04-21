Bursa'da şaşırtan olay! Bozulan aracı ayaklarıyla itti!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi bozulan aracı için bir arkadaşını yardıma çağırdı. Gelen arkadaşının arabasının kaputuna oturan kişi, aracını ayaklarıyla itmeye çalıştı. Video sosyal medyada vatandaşlar tarafından çokça izlenme alırken o anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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