Ezgi Mola'yı çekimler esnasında hayrete düşüren olay: ''Çenem titredi ve tüylerim diken diken oldu!"
Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olan Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızları Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar rolleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ezgi Mola'nın set arasında bir kişi ile diyaloğu ise programa damga vurdu.
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20 Nisan 2021 Salı 11:04
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