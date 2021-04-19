Emel Sayın'dan ''öldü'' iddialarına yanıt: ''Allah akıl sağlığı versin!''

Uzun süredir televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmayan Türk sanat müziğinin efsanevi ismi Emel Sayın için sosyal medyada söylenen “kalp krizi geçirdi ve öldü” iddialarına Sayın'dan cevap geldi. Hesabından yayınladığı bir video ile takipçileri karşısına çıkan Sayın, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.