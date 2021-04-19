Emel Sayın'dan ''öldü'' iddialarına yanıt: ''Allah akıl sağlığı versin!''
Uzun süredir televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmayan Türk sanat müziğinin efsanevi ismi Emel Sayın için sosyal medyada söylenen “kalp krizi geçirdi ve öldü” iddialarına Sayın'dan cevap geldi. Hesabından yayınladığı bir video ile takipçileri karşısına çıkan Sayın, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Müge Anlı'nın Vurgun şarkısı performansı dinleyenleri mest etti!
Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümüne özel paylaşım: ''Meleklerin öldüğüne şahit oldum!''
İbo Show 22. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu haftaki konukları açıklandı!
Kuzeyin oğlu Volkan Konak 1. Bölüm fragmanı yayınlandı! İlk bölüm konuklarıyla Star TV'de başlıyor!
19 Nisan 2021 Pazartesi 11:03
Benzer Videolar
Şarkılar Bizi Söyler 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Rock müziğinin efsanesi Barış Manço'nun şarkıları hayat bulacak