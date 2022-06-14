Beşiktaş'ta, yağmurun altında, otomobil üzerinde, kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye giren şüphelilerin cezası belli oldu! "Resmen ödül olmuş" Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye giren 2 şüpheliye verilen ceza sosyal medyada "Ceza değil resmen ödül olmuş" şeklinde yapılan yorumlara neden oldu.

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