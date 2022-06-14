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Beşiktaş'ta, yağmurun altında, otomobil üzerinde, kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye giren şüphelilerin cezası belli oldu! "Resmen ödül olmuş"

Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye giren 2 şüpheliye verilen ceza sosyal medyada "Ceza değil resmen ödül olmuş" şeklinde yapılan yorumlara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş’ın Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde 11 Haziran 2022’de kimliği belirsiz bir erkek ile kadının cinsel ilişkiye girdikleri videoları sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.

Görüntülerin paylaşılmasının üzerine Beşiktaş İlçe Asayiş ekiplerince yapılan incelemeler sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler Zeynep A. ve Ahmet Ertan K. 14 Haziran'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘hayasızca hareketler’ suçuyla adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta, yağmurun altında, otomobil üzerinde, kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye giren şüphelilerin cezası belli oldu! Resmen ödül olmuş

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'konutu terk etmeme' şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Beşiktaş'ta, yağmurun altında, otomobil üzerinde, kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye giren şüphelilerin cezası belli oldu! Resmen ödül olmuş

Alınan karar sonucunda sosyal medya kullanıcıları, "Resmen ödül olmuş", "Balkonda devam ederler" yorumlarında bulundular.

Beşiktaş'ta, yağmurun altında, otomobil üzerinde, kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye giren şüphelilerin cezası belli oldu! Resmen ödül olmuşBeşiktaş'ta, yağmurun altında, otomobil üzerinde, kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye giren şüphelilerin cezası belli oldu! Resmen ödül olmuşBeşiktaş'ta, yağmurun altında, otomobil üzerinde, kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye giren şüphelilerin cezası belli oldu! Resmen ödül olmuş

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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