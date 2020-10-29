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Best Model 2020 birincileri seçildi! Türkiye'nin kral ve kraliçesi belli oldu

33. Best Model Türkiye'nin finalinde birbirinden güzel ve yakışıklı genç erkek ve kadınların yarıştığı yarışmaya ilgi büyük oldu. Önce akşam Fişekhane'de gerçekleştirilen final gecesinde birincilik koltuğuna kadınlarda Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat oturdu.

Best Model 2020 birincileri seçildi! Türkiye'nin kral ve kraliçesi belli oldu

Her yıl gerçekleştirilen Best Model Türkiye yarışmasının bu yıl otuz üçüncüsü düzenlendi. Yarışmanın jüri başkanlığında kurucu başkan Erkan Özerman oturdu. 25 kadın ve 25 erkek finalistin podyumda güzelliğini ve yakışıklığını sergilediği yarışmada birincileri Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat olurken, ikinci Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncü Sena Küçük ve Emre Özcanan oldu.

Yarışmanın birincisi Melisa İmrak'ın 15 yaşında olması, geceye damga vurdu.

''ÖNCEKİ YARIŞMACI DA 15 YAŞINDAYDI''

Erkan Özerman konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Dünyada '15 yaşında olduğu için yarışmaya katılamaz' diye bir kural da engel de yok. Simge Tertemiz de bu yarışmada 15 yaşındayken birinci olmuştu. 18 yaş altı bir yarışmacı, ailesinden noter tasdikli izin belgesi alması gerek."

Özerman ayrıca İmrak'ın noterden alınan aile izin belgesini paylaştı.

Melisa İmrak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Boyu kaç?Melisa İmrak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Boyu kaç?

Best Model 2020 birincileri seçildi! Türkiye'nin kral ve kraliçesi belli oldu

Oğuzhan Bolat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?Oğuzhan Bolat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?

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