Beton mikserin altında kalan anne hayatını kaybetti! Çocukları yara almadan kurtuldu!

Korkunç olay İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Küçükköy Mahallesi Cebeci Caddesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 29 yaşındaki Güler Esen, 6 ve 8 yaşındaki çocuklarını okuldan aldıktan sonra evine dönüyordu. Çocuklarıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, 34 NG 9305 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Çocuklar ise tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Güler Esen, olay yerinde can verirken bir hastanenin morguna kaldırıldı.

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GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI OLAYA İLİŞKİN KONUŞTU

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta kazanın ardından olay yerine gelerek bilgi aldı. Belediye Başkanı Usta, “Okulun dağıldığı saatlerde bir velimiz çocuklarıyla birlikte evine giderken burada kazaya maruz kalmış. Beton mikseri yoldan geçerken fark edememiş olacak ki çocuklarımızla birlikte velimize çarpması sonucu velimiz olay yerinde vefat ediyor” ifade etti.





SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR

Yaşananları anlatan görgü tanıklarından Ahmet Çalcı,“Çocuğunu okuldan alıp geliyor. Karşıya geçmek isterken kaza oluyor. İki tane çocuğu yanında varmış. Çocuklar babaannedeymiş. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Burası dört yol ağzı. Sürekli kazalar oluyor. Kadın tekerin altına geliyor, çocuklar gelmiyor” belirtti.