Bıçakladıktan sonra yakmıştı: Aylin Sözer'in katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!

Maltepe'de, öğretim görevlisi Aylin Sözer'i boğazından bıçakladıktan sonra yakan katil Kemal A.'nın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Üzerinde kapüşonlu bulunan katilin yalpalayarak yürümesi ve kendini gizlemeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan dehşet verici olayın zanlısı sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Sosyal medyada Kemal Delbe ismiyle yayılan fakat asıl isminin Kemal Ayyıldız olduğu öğrenilen şahıs, iddiaya göre, öğretim üyesi Aylin Sözer isimli kadını, evinde 2 gün boyunca esir aldı. Boğazından bıçakladığı kadını öldürdükten sonra cesedini yok etmek isteyen Kemal Ayyıldız, Aylin Sözer'in evinde yangın çıkardı.

Evde çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler katil zanlısını gözaltına aldı. İlçe polisi merkezindeki ilk sorgusunun ardından zanlı sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde bulunan Cinayet Büro'ya getirildi. Zanlı polis merkezine girişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

İFADESİNDE SÖZER'İ UZUN SÜREDİR TANIDIĞINI İDDİA ETTİ

CNN Türk canlı yayınında konuşan İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, zanlıya ilişkin olarak," 32 yaşında Kemal D. denilen bir isim. İnşaatlarda işçilik yapan bir kişi ve Aylin Sözer'i de tanıdığını iddia eden bir adam." dedi.

Olayın yaşanmasına ilişkin bilgi veren Uludağ, şöyle devam etti:

Kemal Delbe kimdir, nereli? Aylin Sözer'in katili kim? Kemal Delbe tutuklandı mı?

"Sabah saat 08.00 sıralarında Aylin Sözer'in evine geliyor. Orada sözlü ifadesine göre zanlı öyle söylüyor. Sabah 08.00 sıralarında 'Maltepe'deki evine gittim' diyor. Aylin sözlerle sohbet ettiğini daha sonra aralarında bir tartışma çıktığını ve bu tartışma sırasında da boğazını maalesef keserek öldürdüğünü söylüyor. "

Aylin Sözer Çapan kimdir, kaç yaşında, nereli? Aylin Sözer Çapan hangi üniversitede görev yapıyor, neden öldürüldü?

Nihat Uludağ şunları kaydetti:

" Aylin Sözer'in yakınları ondan haber alamayınca polisi arıyorlar. Ve polis ekipleri o eve gidiyor aslında. Polisler kapıyı zorluyor. Polisin geldiğini anlayınca zanlı bu defa da yanıcı bir madde ile evi yakmaya çalışıyor. Hatta polis kapıya barikat kuruyor. Zorla kapıyı açan polisi de yakmaya çalışıyor. Şu anda İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Ekipleri tarafından sorgulanıyor. Polislerin evi neden yaktığını sorduklarında ise olaya hırsızlık süsü vermek için bu olayı yaptığını söylüyor. "

O sözler yürekleri acıttı! Akademisyen Aylin Sözer, katıldığı canlı yayında şiddeti anlatmıştı

SİYASİ İSİMLERDEN TEPKİ YAĞDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop da Sözer'in öldürülmesiyle ilgili, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum. Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir." ifadesini kullandı.