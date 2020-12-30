Herkesi derinden etkileyen Maltepe'deki vahşi cinayet sonrası katil ve olay hakkında araştırmalar hızlandı. 48 yaşındaki öğretim görevlisi Aylin Sözer Çapan 2 gün zorla tutulduğu evde dün sabah Kemal Delbe isimli erkek tarafından caniye öldürüldü. Olayın ardından Kemal Delbe kimdir, nereli? Aylin Sözer'in katili kim? Kemal Delbe tutuklandı mı? soruları gündemde yer edinmeye başladı.

AYLİN SÖZER ÇAPAN'IN KATİLİ KİM?

Kemal Delbe, Sözer'i tanıdığını ve cinayet günü sabah saat 08.00 sıralarında kadının evine gittiğini söyledi. Delbe'nin ifadelerine göre evde bir süre konuştuktan sonra aralarında bir tartışma çıktı ve sonunda Delbe Sözer'in boğazını keserek öldürdü.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili detayları şöyle anlattı;

"Aylin Sözer'in yakınları ondan haber alamayınca polisi arıyorlar. Ve polis ekipleri o eve gidiyor. Kapıyı çalıyorlar, zorluyorlar. Polisin geldiğini anlayınca zanlı bu defa dayanıcı bir maddeyle evi yakmaya çalışıyor. Hatta polis kapıya barikat kuruyor. Zanlı kapıyı açan polisi de yakmaya çalışıyor. Orada da bir hamlesi var. Ve zanlı gözaltına alındı. Şu anda zanlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından sorgulanıyor.

Niye evi yaktıklarını sorduklarında ise; olaya bir hırsızlık süsü vermek için bu işlemi yaptığını da söylüyor. Sabah kadar bu sorgu sürecek fiziki deliller aranacak. İşin netliği sabaha kadar devam edecek."

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KEMAL DELBE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cinayet sonrası gözaltına alınan katilin ilk ifadesinde 32 yaşında olduğu ve inşaatlarda işçilik yaptığını söylediği öğrenildi.

KEMAL DELBE TUTUKLANDI MI?

Delbe, ilçe polisi merkezindeki ilk sorgusunun ardından zanlı sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde bulunan Cinayet Büro'ya getirildi.

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