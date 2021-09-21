Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Maaşları, ve İş İlanları

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı görev tanımı nedir, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı ne iş yapar, Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Tanımı;

Muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği, ticari işletmelerin faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapma yeterliklerine sahip olan nitelikli kişidir.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Maaşları

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi) olarak belirtilmiştir.

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Ne İş Yapar?

Bilgisayarlı Muhasebe. Elemanı ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Muhasebe ile ilgili fişleri, fatura ve belgeleri bilgisayarda ilgili yerlere kaydetmek,

b) Belgelerin korunması, dosyalanması ve denetimi ile ilgili işlemleri yapmak,

c) İşletme adına ödenmesi gereken vergi, harç ve diğer ödemelerin takibini yapmak, ödenmesini sağlamak,

d) Her ayın sonunda o ayın hesaplarının ve yapılan işlemlerin genel kontrolü amacıyla aylık dökümü çıkarmak (aylık mizan), hata var ise gerekli düzeltmeleri yapmak,

e) İşletmenin bankalar, müşteriler, maliye ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini takip etmek,

f) Yıl sonunda işletmenin mal varlığının çıkarılması amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini (envanter) yapmak,

g) Dönem sonunda işletmenin kar ve zarar durumunu, varlığını, alacak ve borcunu gösteren tabloları (bilanço) düzenlemek,

h) Yıl boyunca yapmış olduğu işlemlerin muhasebe kayıtlarını izlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayarlı Muhasebe ElemanıMeslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebe Kayıtları Ve Defter Tutan Büro Elemanları

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı mesleğinin meslek kodu 4311.05 olarak belirlenmiştir



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