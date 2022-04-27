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Bilim insanları açıkladı! Müsilaj kabusu geri mi dönüyor?

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj kabusuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Bilim insanları konuya dair açıklamalarda bulundu.

Bilim insanları açıkladı! Müsilaj kabusu geri mi dönüyor?

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz yıl korkutan boyutlara ulaşan müsilaj tehlikesi için bilim insanları yeni bir çalışma yaptı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ve beraberindeki akademisyenler, Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdüren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait Alemdar-2 deniz bilimleri araştırma gemisinde, Marmara'daki genel durumla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bilim insanları açıkladı! Müsilaj kabusu geri mi dönüyor?

MÜSİLAJ TEHLİKESİ VAR MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri koordinesinde iki enstitü olarak çalışmalarda bulunduklarını belirten Gazioğlu, "Son bu müsilajla ilgili duyumlardan ve ihbarlardan sonra dün itibarıyla İstanbul Boğazı'ndan başlayarak güneye intikal ettik. İstanbul Boğazı'nda aldığımız örnekleri analiz ettik. Daha sonra güneyde Adalar çevresinde bilinen rutin istasyonlarımızı, ölçümlerimizi aldıktan sonra Tuzla'ya intikal ettik" diye konuştu.

Bilim insanları açıkladı! Müsilaj kabusu geri mi dönüyor?

BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI

Sabah saatlerinde İzmit Körfezi'ne gittiklerini ve buradan da rutin istasyonlardan örnekleri aldıklarını belirten Gazioğlu, "Bize sunulan, bize söylenen veya işaret edilen tüm koordinatlara ve alanlara ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ama kayda değer bir bulguya ulaşamadık. Bazı istasyonlarda su sütunu boyunca kamera görüntüleri de aldık. Fakat açıkçası burada da müsilaja ilişkin bir bulguya rastlayamadık" ifadelerini kullandı.

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