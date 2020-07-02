Bilim Kurulu Üyesi Özkan açıkladı: Kurban Bayramında kısıtlama gelebilir
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Seçil Özkan, vaka sayılarında beklenen düşüş yaşanmazsa Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanabileceğini söyledi. Kısıtlamalara ilişkin olarak da konuşan Özkan, "Rakamlar böyle devam ederse geri gelebilir" dedi.
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02 Temmuz 2020 Perşembe 15:11
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