2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı için vatandaşlar, BİM kurban fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. ''BİM Kurbanlık fiyatları 2020 yayınlandı mı?, Kurbanlık fiyatları BİM'' başlığıyla aratılan bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

BİM KURBANLIK FİYATLARI 2020 YAYINLANDI MI?

CarrefourSA'nın 2020 kurbanlık fiyatlarını açıklamasının ardından vatandaşlar, BİM'den de önümüzdeki haftalarda kurban fiyat listesini bekleniyor. Geçtiğimiz yıl kurban fiyat listesini Kurban Bayramı'na bir ay kala açıklayan BİM için vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. 2020 BİM kurbanlık fiyatlarının açıklanmasının ardından bütün detaylarıyla kurban satış fiyatlarını haberimizde eş zamanlı olarak bulabilirsiniz.

2018 YILINDA BİM KURBANLIK FİYATLARI NE KADARDI?

Bim 2018 yılında kurban satışlarına 21 Ağustos’ta başlamıştı. Küçükbaş kurban fiyatları: 1.000 TL, Büyükbaş kurban fiyatları: 6.000 TL'den satışa çıkarmıştı.

BİM HAKKINDA

Türkiye’nin organize perakende sektöründe pazar payı en yüksek şirket olan BİM Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

BİM’in ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünde yaklaşık 750 ürün bulundururken aynı zamanda çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. Kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin etkin maliyet yönetimi politikasıyla gelişimine devam etmektedir.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır’da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yanı sıra Fas ve Mısır’dakilerle birlikte toplam 8348 mağaza bulunmaktadır.

BİM, sadece ciro büyüklüğü açısından değil, aynı zamanda 2019’da 3.611’i ofis, 4.837’si depo ve 43.317’si mağazalarda olmak üzere toplam 51.765 kişiye istihdam sağlayarak öne çıkmaktadır. 2018 verileriyle hazırlanan Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’de en çok istihdam sağlayan şirket özelliğine sahiptir.

BİM, başta müşteri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.