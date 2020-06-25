2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı için vatandaşlar, Migros kurban fiyatlarını şimdiden araştırmaya başladı. ''Migros Kurbanlık fiyatları 2020 yayınlandı mı?, Kurbanlık fiyatları Migros'' başlığıyla aratılan bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI 2020 YAYINLANDI MI?

CarrefourSA'nın 2020 kurbanlık fiyatlarını açıklamasının ardından vatandaşlar, Migros'tan da önümüzdeki haftalarda kurban fiyat listesini bekleniyor. Geçtiğimiz yıl kurban fiyat listesini Kurban Bayramı'na bir ay kala açıklayan Migros için vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. 2020 Migros kurbanlık fiyatlarının açıklanmasının ardından bütün detaylarıyla kurban satış fiyatlarını haberimizde eş zamanlı olarak bulabilirsiniz.

2019 YILINDA MİGROS KURBANLIK FİYATLARI NE KADARDI?

Kurbanlık dananın hisse fiyatı bu yıl Migros'ta en az 21 kilo et için 1.595 lira olarak açıklanmıştı. Koç fiyatları ise iki seçenekli. 12 kilo et veren kurbanlık koç 1.245 lira, 16 kiloluk olan ise 1.395 lira.

Migros'ta Boney Club kartı ile kurbanlık alımında 100 lira indirim var. Bonus, Maximum, Yapı Kredi World kredi kartlarına ise 6 taksit yapıldı.

MİGROS HAKKINDA

Migros Türk T.A.Ş. 1954 yılında İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin girişimleri ile İstanbul'da kurulmuştur. Tüketim maddelerini 45 satış arabası ile tüketicilere ulaştırmakla işe başlayan Migros, daha sonra ilki 1957 tarihinde balık pazarındaki Beyoğlu mağazası olmak üzere çeşitli semtlerde mağazalar açmıştır. 1975 yılında çoğunluk hisseleri Koç Grubu tarafından devir alınan Migros, bu tarihten itibaren yeni bir anlayışla çalışmaya başlamış ve tüm ülkeye yayılan mağazalarının sayısını hızla artırmıştır.

Koç Topluluğu'nun Migros'un çoğunluk hisselerini satmaya karar vererek gıda perakende sektöründen çıkma kararı neticesinde, Migros'un %50,83 oranındaki hissesinin Koç Holding A.Ş. tarafından MH Perakendecilik ve T.A.Ş.’nin sahibi olduğu Moonlight Perakendecilik ve T.A.Ş.’ye devri 2008 yılında tamamlanmıştır. 2009 yılında Migros Türk T.A.Ş., Moonlight Perakendecilik ve T.A.Ş. ile birleşmiş ve Şirket’in ticari unvanı bu birleşme neticesinde Migros Ticaret A.Ş. olmuştur.

Türkiye'de modern perakende sektörünün öncülüğünü yapmakta olan Migros günümüzde çok geniş kullanım alanına sahip mağazalarında, gıda ve ihtiyaç maddelerinin yanı sıra belirli gıda dışı kategorilerde de müşteri gereksinimlerini karşılamaktadır. Tecrübesiyle, 60 yılı aşkın süredir müşterisine, yatırımcısına, personeline ve tedarikçisine en iyiyi, en güzeli sunma çabasında olan ve müşteri memnuniyetini her zaman ilke edinen Migros, dinamik kimliğiyle birçok yeni yatırıma ve sektöre öncü olan uygulamalarına devam edecektir.

Temmuz 2015’te AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Migros’un %50 hissedarı olan MH Perakendecilik ve T.A.Ş.’nin sermayesinin %80,5’ini satın almak suretiyle Migros hisselerinin %40,25’ine dolaylı olarak sahip olmuştur. Mayıs 2017’de ise AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.’nin, MH Perakendecilik ve T.A.Ş.’nin %100 hissedarı olmasıyla, Migros’taki dolaylı payı %50’ye ulaşmıştır.

Şirketin dolaylı hissedarlarından BC Partners'ın ise yönettiği fonlar üzerinden Migros'taki toplam payı %11,8’dir. Şirket hisselerinin %37,4’ü halka açıktır.

Migros 2019 yılında, yurt içinde 81 Migros (50 M, 27 MM ve 4 MMM), 46 Migros Jet, 6 Macrocenter ve 1 Toptan mağazası açmıştır. Yurt dışında ise, 3 Ramstore mağazası açılmıştır. Böylelikle, 2019 yılı içinde toplam 137 yeni yatırım hizmete girmiştir. Şirket, 2019 yılsonu itibarıyla; yurt içinde 7 coğrafi bölgede 81 ilde 667 M, 389 MM, 138 MMM, 824 Migros Jet, 58 Macrocenter, 56 hipermarket, 21 Toptan ile yurt dışında iştirakleri vasıtasıyla Kuzey Makedonya'da 29 Ramstore ve Kazakistan'da 16 Ramstore olmak üzere toplam 2.198 mağazaya ulaşmıştır.

2019 Yılında Açılan Mağazalar

Migros Jet formatında (46 adet); Ankara (1), Antalya (3), Aydın (3), Balıkesir (1), Bartın (1), Burdur (1), Bursa (4), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Düzce (1), Edirne (1), Hatay (2), Isparta (1), İstanbul (7), İzmir (3), Kayseri (2), Kocaeli (3), Muğla (6), Nevşehir (1), Trabzon (1), Zonguldak (2)

M formatında (50 adet); Adana (2), Ankara (1), Antalya (4), Balıkesir (1), Bartın (1), Batman (1), Bayburt (1), Burdur (1), Bursa (2), Çanakkale (2), Düzce (1), Erzincan (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), Giresun (1), Hatay (1), İstanbul (14), İzmir (5), Karaman (1), Kayseri (1), Mersin (2), Sakarya (1), Samsun (1), Şanlıurfa (1), Van (1), Yalova (1)

MM formatında (27 adet); Adana (1), Amasya (1), Ankara (3), Antalya (2), Bursa (1), Diyarbakır (1), Erzurum (1), İstanbul (9), İzmir (1), Kayseri (2), Kocaeli (2), Malatya (1), Mersin (1), Samsun (1)

MMM formatında (4 adet); Adana (1), Ankara (1), İstanbul (2)

Macrocenter formatında (6 adet); Ankara (1), Antalya (1), Bursa (1), İstanbul (2), İzmir (1)

Toptan formatında (1 adet); Mersin (1)

Ramstore formatında (3 adet); Kuzey Makedonya (3)