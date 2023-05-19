Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a sert çıkış: Çok havaya girmemesi gerekir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu. Seçimlerden sonra Sinan Oğan'a tebrik telefonu açtığını söyledi.

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Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a sert çıkış: Çok havaya girmemesi gerekir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu.

Seçimlerden sonra Sinan Oğan'a tebrik telefonu açtığını söyledi. Binali Yıldırım açıklamalarında, ''Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Beyle görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem. Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız, ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez" ifadelerini kullandı.

''GÖRÜŞLERİMİZ ARASINDA KÜÇÜK BİR FARK VAR' DEDİM"

Seçim sonuçlarını değerlendiren Binali Yıldırım 14 Mayıs seçimleri sonrası ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı neden aradığını açıkladı. Binali Yıldırım şunları söyledi: ''Ben Sinan Oğan'ı tebrik etmek için aradım. 'Sizin görüşleriniz ile bizim görüşlerimiz arasında küçük bir fark var '' dedim.

Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a sert çıkış: Çok havaya girmemesi gerekir

"ÇOK HAVAYA GİRMEMESİ GEREKİR"

Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Beyle görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem. Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız; ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez. Ne yapıyorsun kardeşim benim oyumu pazarlık yapma hakkını sana kim verdi der.

"BİZİM İTTİFAKIMIZDA KİŞİSEL MENFAATLER YOK"

''Biz Cumhur İttifakız, bizim ittifakımızda kişisel menfaatler yok. Biz menfaat ittifakı değiliz. Karşıdaki menfaat ittifakı. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Dereyi görmeden paçayı sıvıyorlar, herkese yardımcılık veriyorlar.'' ifadelerini kullandı.

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