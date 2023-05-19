Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Kurtlarla Dans, Kürtlerle Dansa Benzemez!

Türkiye, geçtiğimiz Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. İlk turda Cumhur İttifakı'nın 7'li Masa'ya kurduğu büyük üstünlükle birlikte seçim 28 Mayıs’ta yapılacak olan ikinci tura kaldı.

Seçimden %5.17 oy ile çıkan Sinan Oğan, seçimi ikinci tura taşıyan isim oldu. Bununla birlikte Oğan’ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan ile görüşeceğinin ortaya çıkmasından sonra PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den Kılıçdaroğlu'na tepkiler gelmeye başladı.

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HDP'Lİ KAPLAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'SİNAN OĞAN' MESAJI: "YANLIŞ YAPMA KÜRTLERİ KIZDIRMA"

PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'li Hasip Kaplan, "HDP'lileri küstürüp yanlış yapma" diyerek tweet attı.

Kaplan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Sinan Oğan şişirilmiş bir balondur. İçi boştur, ona oy verenler arkasında yok.

Kılıçdaroğlu, bunu iyi değerlendirmeli. Kürt halkını kızdırmayın, küstürmeyin. Yanlış yapmayın.'' ifadelerini kullandı.

"SİNAN OĞAN ŞİŞİRİLMİŞ BİR BALONDUR. İÇİ BOŞTUR"

"KURTLARLA DANS, KÜRTLERLE DANSA BENZEMEZ"

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"Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır"

Siyaset satranç gibidir. Yanlış hamle yapan kaybeder. Şah-mat gibi, anlarsınız.

Benim terörist, dinci, ırkçı, faşist ayrımcı bölücülere karşı olduğumu herkes bilir. Biz Kılıçdaroğlu'nu hiçbir şey istemeden desteledik. İnandık, güvendik, pazarlık yapmadık. Üç Kuruş Siyasete Malzeme etmeye niyetimiz Yok Her şeyin bir sabrı sınırı vardır, kimseye köle esir değiliz, birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır. Kimse kusura bakmasın..!"

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