Binance iddialara yanıt verdi! Sabahta erişilemiyordu!

Kripto para uygulaması Binance bugün saat 05:00'te erişilemez durumdaydı. Binanece'in sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre uygulama 13 Ağustos 2021 günü saat 05.00'te (TSİ) programlanmış bir sistem güncellemesi gerçekleştirildiğini ve Bu güncelleştirme dolayısıyla Binance’de yapılacak işlemler bir süre askıya alındığını aktardı. Binance kullanıcılarını resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bilgilendirdi.

Çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsası olan Binance yaptığı açıklamada “Binance Spot Alım Satım Sistem Güncellemesi Tamamlandı (13/08/2021) Çekim işlemleri, alım satım işlemlerinin yeniden açılmasından sonra 2,5 saat içinde açılacaktır.” İfadelerine yer verildi.

Binance bugün bir vatandaşın 234 bin TL'sinin buharlaştığı iddiasıyla da gündeme geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul'da bir kişinin yatırdığı 234 bin TL'nin "buharlaştırıldığını" iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Binance Türkiye İletişim Ekibi'nin yaptığı açıklamaya göre, bu süreçte şirketin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadıklarını belirtti ve "Ayrıca, kripto varlığın transfer edildiği üçüncü kişinin şirketimizle ya da şirketimizin iş ortaklarıyla herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Habere konu olay tamamen müşteri ile kendisine gelir taahhüdünde bulunan üçüncü kişi arasında gerçekleşen bir işlemdir." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kripto varlıkların buharlaştığı iddiası gerçeği yansıtmadığını belirten Binance Türkiye "Her türlü hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirterek kamuoyunu saygılarımızla bilgilendiririz." açıklamasında bulundu.

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