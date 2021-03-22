Bingöl Genç Nüfusu 2020 - 2021 |  Genç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Leyla ile Mecnun yeniden mi çekilecek? | Çekimler ne zaman başlayacak? | Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak?Bingöl Adaklı Nüfusu 2020 - 2021 |  Adaklı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bingöl Kiğı Nüfusu 2020 - 2021 |  Kiğı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Muharrem İnce'den Millet İttifakı ile ilgili dikkat çeken sözler: Böyle seçim hesabı olmaz!Bingöl Yedisu Nüfusu 2020 - 2021 |  Yedisu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Yola çıkacaklar dikkat! Yağışlı hava İstanbul'da trafiği felç ettiBingöl Yayladere Nüfusu 2020 - 2021 |  Yayladere İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Mithat Sancar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mithat Sancar hakkında neden soruşturma başlatıldı?Bilecik Bozüyük Nüfusu 2020 - 2021 |  Bozüyük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Bingöl Yayladere Nüfusu 2020 - 2021 |  Yayladere İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Bingöl Yayladere Nüfusu 2020 - 2021 |  Yayladere İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Bingöl Yayladere nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bingöl Yayladere nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bingöl Yayladere nüfusunun 2,160 olduğu açıklandı. Haberimizde  Bingöl Yayladere yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Bingöl Yayladere Nüfusu 2020 - 2021 |  Yayladere İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bingöl Yayladere Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bingöl Yayladere nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bingöl Yayladere Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yayladere ilçesinin bağlı bulunduğu Bingöl ilinde  281 bin 768 kişi yaşamaktadır. Bingöl ili 8004 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 355 (km²) si Yayladere ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bingöl Yayladere nüfusu 2,160 kişidir.

Bingöl Yayladere Nüfusu 2020 2021  Yayladere İlçesinin Yüzölçümü kaçtır

Bingöl Toplam Nüfusu Kaçtır?

281,768 kişidir.

Yayladere İlçe Nüfusu Kaçtır?

2,160 kişidir.

Yayladere Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

1,003 kişidir.

Bingöl Yayladere Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  66,5 olarak gerçekleşmiştir.

Bingöl Yayladere Nüfusu 2020 2021  Yayladere İlçesinin Yüzölçümü kaçtır

Yayladere İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  39,7887      Enlem :  39,7887

Yayladere İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bingöl iline bağlı bulunan Yayladere ilçesinin telefon alan kodu 0 426 şeklinde başlamaktadır.

Yayladere ilçesinin bağlı olduğu Bingöl İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yayladere ilçesinin bağlı olduğu il olan Bingöl ilinin plaka kodu 12 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT