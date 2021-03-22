Bingöl Karlıova Nüfusu 2020 - 2021 |  Karlıova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bingöl Karlıova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bingöl Karlıova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bingöl Karlıova Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karlıova ilçesinin bağlı bulunduğu Bingöl ilinde 281 bin 768 kişi yaşamaktadır. Bingöl ili 8004 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,582 (km²) si Karlıova ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bingöl Karlıova nüfusu 29 bin 313 kişidir.

Bingöl Toplam Nüfusu Kaçtır?

281,768 kişidir.

Karlıova İlçe Nüfusu Kaçtır?

29,313 kişidir.

Karlıova Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

20,581 kişidir.

Bingöl Karlıova Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 4,8 olarak gerçekleşmiştir.

Karlıova İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,013424 Enlem : 41,013424

Karlıova İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bingöl iline bağlı bulunan Karlıova ilçesinin telefon alan kodu 0 426 şeklinde başlamaktadır.

Karlıova ilçesinin bağlı olduğu Bingöl İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karlıova ilçesinin bağlı olduğu il olan Bingöl ilinin plaka kodu 12 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020