Bingöl Yedisu Nüfusu 2020 - 2021 |  Yedisu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bingöl Yedisu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bingöl Yedisu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bingöl Yedisu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yedisu ilçesinin bağlı bulunduğu Bingöl ilinde 281 bin 768 kişi yaşamaktadır. Bingöl ili 8004 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 474 (km²) si Yedisu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bingöl Yedisu nüfusu 2,828 kişidir.

Bingöl Toplam Nüfusu Kaçtır?

281,768 kişidir.

Yedisu İlçe Nüfusu Kaçtır?

2,828 kişidir.

Yedisu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

1,415 kişidir.

Bingöl Yedisu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 3,5 olarak gerçekleşmiştir.

Yedisu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 40,544819 Enlem : 40,544819

Yedisu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bingöl iline bağlı bulunan Yedisu ilçesinin telefon alan kodu 0 426 şeklinde başlamaktadır.

Yedisu ilçesinin bağlı olduğu Bingöl İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yedisu ilçesinin bağlı olduğu il olan Bingöl ilinin plaka kodu 12 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020