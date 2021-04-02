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  3. BioNTech aşısında gelişme: Uygulamaya geçildi!

BioNTech aşısında gelişme: Uygulamaya geçildi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkemize sevkiyatı gerçekleştirilen 2,8 milyon doz BioNTech aşısında vatandaşlara uygulamaya geçildiği öğrenildi.

BioNTech aşısında gelişme: Uygulamaya geçildi!

Çin'in Vuhan kentidnen başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı, Türk doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından, Pfizer ortaklığında geliştirilen BşoNTech aşısından bir güzel haber daha geldi.

Geçtiğimiz günlerde 2,8 milyon dozunun sevkiyatının gerçekleştirildiği bildirilen BioNTech aşısının vatandaşlara uygulanmaya başlandığı öğrenildi.

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Eks 80 derecede, Sağlık Bakanlığının depolarında muhafaza edilen ve Nisan ayında 4,5 milyon doza ulaşması hedeflenen BioNTech aşıları için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu alırken BioNTech ve SinoVac arasında tercih yapabilecekler.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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