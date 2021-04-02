BioNTech aşısında gelişme: Uygulamaya geçildi!

Çin'in Vuhan kentidnen başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı, Türk doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından, Pfizer ortaklığında geliştirilen BşoNTech aşısından bir güzel haber daha geldi.

Geçtiğimiz günlerde 2,8 milyon dozunun sevkiyatının gerçekleştirildiği bildirilen BioNTech aşısının vatandaşlara uygulanmaya başlandığı öğrenildi.

Aşılamada yeni dönem başlıyor: Vatandaş seçecek! BioNTech mi SinoVac mı?

Eks 80 derecede, Sağlık Bakanlığının depolarında muhafaza edilen ve Nisan ayında 4,5 milyon doza ulaşması hedeflenen BioNTech aşıları için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu alırken BioNTech ve SinoVac arasında tercih yapabilecekler.

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması: 2,8 milyon doz aşı depolarda!