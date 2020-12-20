Her hafta sonu Cumartesi Kanal D ekranlarında diziseverler ile buluşan 'Bir Annenin Günahı' 19 Aralık 2020 tarihinde yeni bölümüyle 20.00'da yayımlandı. Bir sonraki haftanın fragmanı verilmesini bekleyen dizi hayranları fragman yayımlanmayınca 'Bir Annenin Günahı bitti mi, final mi yaptı? Bir Annenin Günahı yayından kaldırıldı mı?' sorularını araştırmaya başladı. İşte merakla beklenen soruların yanıtları...

BİR ANNENİN GÜNAHI BİTTİ Mİ, FİNAL İ YAPTI?

Bir Annenin Günahı dizisi ilk bölümde almış olduğu reyting oranı ile hem Kanal d’yi hem de yapımcı firmayı şok etmişti. Çünkü çok daha yüksek reyting oranları bekleniyordu. Ancak diziler artık eskisi gibi yüksek oranlardaki reytingleri bulamaz oldu. Özellikle dram dizileri her ne kadar kaliteli olsa da yüksek reytinglere bir türlü ulaşamıyor. Başrollerinde Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin gibi önemli oyuncuların yer aldığı Bir Annenin Günahı dizisi de gerek senaryosu gerekse oyunculukları nedeniyle beklentilerin ve istenilen reytinglerin altında kaldı.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Limon film imzalı dizi 5.bölümünde final yapma kararı aldı. Özellikle Kanal D düşük reytingli dizilerine çok fazla tahammül edemeyen kısa sürede diziyi bitirme taraftarı olan bir kanal. Çünkü 4 üzerinde Total reyting alan diziler kanala para kazandırırken 4 altındaki total reytingler kanalı zarara uğratmaya başlıyor. Genellikle erken final kararını veriyor.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ KONUSU NEYDİ?

Suna, 40’lı yaşların güzel bir kadındır. Göksu sahilinde ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla bir gecekonduda yaşamaktadır. Bir ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur. Yirmili yaşlarının başındaki Yusuf, ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan biridir. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir. Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Ama Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özberk (Suna)

Musa Uzunlar (Sadri Güngör)

Mert Yazıcıoğlu (Yusuf)

Emre Kınay (Çetin Alaz)

Simay Barlas (Yağmur Güngör)

Pamir Pekin (İbrahim Komiser)

Alihan Türkdemir (Ali)

Mina Derman (Zehra)