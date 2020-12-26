Tanınmış oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesi ile dikkat çeken yapımını Limon Film'in üstlendiği Bir Annenin Günahı dizisi, Kanal D ekranlarında cumartesi günleri yayınlanmaya başlamış ve ilk bölümleriyle önemli bir ivme yakalamıştı. Kanal D'nin bu akşamki yayın akışında dizinin adını göremeyen vatandaşlar internet arama motorlarında Bir Annenin Günahı dizisi bugün neden yok? Bitti mi, neden final yaptı? Bu akşam var mı? sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte detaylar...

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ BUGÜN NEDEN YOK? BU AKŞAM VAR MI?

Bir Annenin Günahı dizisi 19 Aralık Cumartesi günü yayınlanan 5. bölümüyle final yaptığı için bu akşam yayınlanamayacak. Kanal D'nin yayın akışına göre bu akşam çarşamba gününün reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz tekrar bölümü ile ekranlara gelecek.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ BİTTİ Mİ, NEDEN FİNAL YAPTI?

Cumartesi günleri yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisi 5.bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin final yapma nedeni olarak reytinglerde düşüş yaşadığı ifade ediliyor. Ayrıca Kanal D'nin beklediği izleyici kitlesine ulaşılamadı.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yağmur, yaşadığı kötü bir olaydan dolayı tutuklanıyor. Yağmur, annesi Nazan'dan, Bekir'in yanında çalıştığı Handan'ın babasının ilk eşi olduğunu öğreniyor. Babası Sadri, Handan'ın psikolojik sorunları yüzünden ayrılmış ve Nazan ile evlenmiş. Yağmur, Bekir ve Handan arasındaki iş ilişkisinden ve geçmişte yaşanan olaylardan dolayı babası Sadri'nin ölümünde parmağı olabileceğini düşünür. Evine gittiği Handan ile büyük kavga eder. Aralarındaki itiş-kakıştan sonra Handan dengesini kaybeder ve düşer. Düşerken de kafasını sehpaya vurur. Onu kanlar içinde yerde yatar gören Yağmur, Yusuf'u arayarak yardım ister. Sonrasında Yağmur gözaltına alınarak sorguya çekilir.

BİR ANNENİN GÜNAHI FİNAL BÖLÜMÜ İZLE | SON BÖLÜM İZLE

Bir Annenin Günahı dizisinin final bölümünü izlemek için linke tıklayınız.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ KONUSU

Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani “gerçek hayatın” farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Özberk (Suna)

Musa Uzunlar (Sadri Güngör)

Mert Yazıcıoğlu (Yusuf)

Emre Kınay (Çetin Alaz)

Simay Barlas (Yağmur Güngör)

Pamir Pekin (İbrahim Komiser)

Nefise Karatay (Nazan Güngör)

Gökçe Özyol (Bekir)

Onuryay Evrentan (Şükran)

Alihan Türkdemir (Ali)

Emir Çiçek (Kazım)

Ümmü Putgül (Neriman)

Ayça İnci (Meral)

İsmail Düvenci

Hamit Demir

Hüseyin Turunç (Kahraman)

Mina Derman (Zehra)

Deniz Ertürk (Filiz)

Esra Gönen