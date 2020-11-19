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Bir Annenin Günahı oyuncuları kimdir? Konusu ne? Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor?

Bir Annenin Günahı oyuncuları kimdir? Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan yeni dizi Bir Annenin Günahı için geri sayım başladı. Dizinin yayınlanan fragmanının ardından Bir Annenin Günahı oyuncuları kimdir? Konusu ne? Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor? soruları da araştırılmaya başlandı.

Bir Annenin Günahı oyuncuları kimdir? Konusu ne? Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor?

Bir Annenin Günahı oyuncuları kimdir? Konusu ne? Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın üstlendiği Bir Annenin Günahı dizisi 21 Kasım Cumartesi akşamı Kanal D’de izleyici ile buluşacak. Dizinin fragmanlarının yayınlanmasının ardından Bir Annenin Günahı oyuncuları kimdir? Konusu ne? Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor? soruları da merakla araştırılıyor.

Bir Annenin Günahı oyuncuları kimdir? Konusu ne? Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor?

BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU 

Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani “gerçek hayatın” farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Bir Annenin Günahı oyuncuları kimdir? Konusu ne? Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor?

Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…

Bir Annenin Günahı oyuncuları kimdir? Konusu ne? Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor?

Yapım:  Limon Yapım

Yapımcı:  Hayri Aslan

Yönetmen:  Filiz Gülmez Pakman

Senaryo:  Özlem Atasoy - Yeşim Aslan

Görüntü Yönetmeni:  Ufuk Dinç
Müzik:  Tamer Çıray

Bir Annenin Günahı oyuncuları kimdir? Konusu ne? Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor?

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULAR

Özge Özberk. Suna.
Musa Uzunlar. Sadri Güngör.
Mert Yazıcıoğlu. Yusuf.
Emre Kınay. Çetin Alaz.
Simay Barlas. Yağmur Güngör.
Pamir Pekin. İbrahim Komiser.
Alihan Türkdemir. Ali.
Mina Derman. Zehra.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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