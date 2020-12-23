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  3. "Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor" sözleriyle gündem olmuştu: Prof. Dr. Ali Köse görevden alındı!

"Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor" sözleriyle gündem olmuştu: Prof. Dr. Ali Köse görevden alındı!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde katıldığı bir TV programında, "Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor!" ifadesiyle eleştirilerin odağı haline gelen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ali Köse'nin görevine son verildi.

"Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor" sözleriyle gündem olmuştu: Prof. Dr. Ali Köse görevden alındı!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde TRT'de "Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor" kullandığı ifadelerle gündem olan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse'nin görevine son verildi. Kişisel Twitter hesaabı üzerinden yeni dekanın isim bilgisini paylaşan Köse, yeni dekan için "Bundan böyle şahsıma tevdi edeceği her türlü görev vazifemdir." ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ DERS ALINMADI"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Köse, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde özel yayın gerçekleştiren TRT'de konuk olduğu programda, FETÖ benzeri yapılanmalara ilişkin çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Ali Köse kimdir? Kaç yaşında? | Ali Köse neden görevden alındı?Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Ali Köse kimdir? Kaç yaşında? | Ali Köse neden görevden alındı?

Prof. Dr. Ali Köse, "Benim bu konudaki kanaatim 15 Temmuz'dan gerekli dersin alınmadığı ve yeterli önlemlere gidilmediği şeklindedir. Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor. Bu uyarıyı yapmak benim vazifem" demişti.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı İsmail Safa Üstün kimdir? Kaç yaşında?Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı İsmail Safa Üstün kimdir? Kaç yaşında?

YENİ DEKAN İSMAİL SAFA ÜSTÜN

Kullandığı ifadeler nedeniyle gündem olan Prof. Dr Köse'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, fakültede dün itibariyle dekanlık koltuğunun da değiştiği öğrenildi. Köse yerini, fakültenin bir diğer hocası Prof. Dr. İsmail Safa’ya bıraktı.

Köse, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “YENİ DEKANIMIZ Marmara İlahiyat'ın yeni dekanı Prof. Dr. İsmail Safa Üstün kardeşimdir. Yıllardır beraber çalıştığımız İsmail Safa hocamızın başarılı olacağına inancım tamdır. Bundan böyle şahsıma tevdi edeceği her türlü görev vazifemdir. Ne mutlu Marmara İlahiyatlıyım diyene” ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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