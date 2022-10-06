Bir inç kaç santimetre (cm) eder? İnç ne demek, nasıl ölçülür, hesaplanır?

İnç ne demek, nasıl ölçülür, hesaplanır? soruları sorusu ölçü birimi olan inç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda bizlerde Bir inç kaç santimetre (cm) eder? sorusuna haberimizde yer verdik...

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Bir inç kaç santimetre (cm) eder? İnç ne demek, nasıl ölçülür, hesaplanır?

Telefon, bilgisayar ve TV alırken genelde karşımıza çıkan bir ölçü birimi olan inç günlük hayatta çokça karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle akıllarında soru işareti bulunanlar Bir inç kaç santimetre (cm) eder? İnç ne demek, nasıl ölçülür? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında aramaktadır.

Bir inç kaç santimetre (cm) eder? İnç ne demek, nasıl ölçülür, hesaplanır?

İNÇ NE DEMEK?

İnç, uluslararası kabul edilen bir ölçü birimidir. Ülkemizde genel olarak telefon, tablet, bilgisayarların boyutları için kullanılmaktadır.

Bir uzunluk ölçüsü olarak inç; ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'ta yaygın olarak kullanılır. ABD ve İngiltere'de kişilerin boy uzunlukları foot ve inç cinsinde ifade edilirken; Kanada'da sürücü ehliyeti gibi resmi belgelerde kişilerin boy uzunlukları metrik ölçülerle gösterilir. Türkçesi parmak olarak geçmektedir.

Bir inç kaç santimetre (cm) eder? İnç ne demek, nasıl ölçülür, hesaplanır?

Metrik sistemin kullanıldığı ülkelerde de bazı durumlarda inç kullanılmaktadır. Örneğin, televizyon ve bilgisayar ekranlarının çerçeve oranları, boruların çapları, bisiklet ve otomobil lastiklerinin çapları, gramofon plakları, floppy disketlerin genişliği, puroların çapı birçok ülkede inç ile ifade edilmektedir.

BİR İNÇ KAÇ SANTİMETRE (CM) EDER? NASIL ÖLÇÜLÜR, HESAPLANIR?

Bir inç, İngiliz Milletler topluluğu ve Birleşik Devletler tarafından 1958 yılında 2.54 santimetre (cm) olarak kabul edilmiştir. Bir inç 2.54 cm'e denk gelmektedir.

Hesaplayacak olursak 10 inç, santimetre olarak 25.4'e denk gelir.

İnçin standart uluslararası sembolü in'dir. Bazı durumlarda, "fit" tek kesme işareti, inç ise çift kesme işaretiyle gösterilir.

Bir inç kaç santimetre (cm) eder? İnç ne demek, nasıl ölçülür, hesaplanır? Bir inç kaç santimetre (cm) eder? İnç ne demek, nasıl ölçülür, hesaplanır?

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