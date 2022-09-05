Bir Küçük Gün Işığı konusu ne? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

Bir Küçük Gün Işığı konusu ne? Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları kim, nerede çekiliyor? soruları bugün ilk bölümü yayınlanacak olan dizi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

Gül Erdoğan
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Bir Küçük Gün Işığı konusu ne? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

Bir Küçük Gün Işığı konusu ne? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kim, nerede çekiliyor? Hayatının 10 yılını büyük bir yalanla yaşamak zorunda kalan Elif’in hikayesinin anlatıldığı dizi her pazartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NE?

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır. Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

Bir Küçük Gün Işığı konusu ne? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kim, nerede çekiliyor?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, Türkiye ve İtalya'da geçiyor. Set fotoğraflarına bakıldığında dizinin İtalya şehirlerinden Bologna ve Venedik'te geçtiği görülüyor. Dizinin Türkiye çekimleriyse İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirildi.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Seray Kaya
Berk Oktay
Esra Dermancıoğlu
Tuğçe Açıkgöz
Şeyma Korkmaz
Azra Aksu

Bir Küçük Gün Işığı konusu ne? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kim, nerede çekiliyor?​​​​​​​

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuğa 2012’de “Huzur Sokağı” isimli diziyle başlayan Seray Kaya ‘’Kocamın Ailesi’’ dizisindeki ‘Kırmızı Şapkalı Kız’ rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından “Gülümse Yeter” dizisinde rol aldı. Sonrasında ’Kadın’ dizisinde başarıyla canlandırdığı Şirin karakteriyle uluslararası bir başarı yakaladı. İlk sinema filmi “Türkler Geliyor” projesinde Maria karakterine ve ardından “Kuruluş Osman” dizisinde Lena karakterine hayat vermiştir. Son olarak Mahkum dizisinde rol almıştır.

Bir Küçük Gün Işığı konusu ne? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kim, nerede çekiliyor?​​​​​​​

BERK OKTAY KİMDİR?

28 Ekim 1982 Ankara doğumlu Berk Oktay, ilk oyunculuğunu Tatlı Bela Fadime dizisinde Levent karakteri ile oynadı. Akasya Durağı ve ardından Arka Sokaklar dizisi ile büyük bir kitleye hitap etti, İlişki Durumu Karışık dizisindeki rolü ile 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi'nin düzenlediği ödül töreninde "En İyi Komedi Erkek Oyuncu" ödülünü alan oyuncunun diğer dizi projeleri; Alev Alev, Benim Hala Umudum Var, Aşktan Kaçılmaz ve İlişki Durumu Evli ve ve Savaşçı’dır. Son olarak Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat vermiştir.

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