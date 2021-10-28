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Bir Lahzada ne demek, TDK'ya göre Bir Lahzada kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bir Lahzada kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bir Lahzada ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bir Lahzada nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bir Lahzada kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bir Lahzada ne demek, TDK'ya göre Bir Lahzada kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bir lahzada ne demek? Bir lahzada TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bir lahzada kelimesi. Peki bir lahzada ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bir lahzada nedir, bir lahzada kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BİR LAHZADA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bir lahzada kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bir lahzada kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çabucak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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