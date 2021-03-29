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  3. Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı yayınlandı! Dün gece rüyamda Yılmaz'ı gördüm...

Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı yayınlandı! Dün gece rüyamda Yılmaz'ı gördüm...

ATV'nin iddialı dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Züleyha'nın kavuşamadan kaybettiği aşkı Yılmaz'ı rüyasında görmesi ve aralarında geçen konuşma dikkat çekti. Peki bu konuşmanın anlamı ne? İşte Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı...

Perşembe akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile tansiyonları çıkardı. Bir yanda Demir öte yanda ise Fekeli'nin başına gelenler dizinin başrolleri ölüyor mu sorusunu akıllara getirdi. 

Demir'i kaçıran ve onunla yüzleşen Fikret abisini vuruyor. Tam da tüm hayatını düzene koyup, Züleyha ile barışan Demir, bu olaydan sağ kurtulabilecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı yayınlandı! Dün gece rüyamda Yılmaz'ı gördüm...

Öte yanda ise yaşadığı yüzleşme sonucu suçsuz günahsız insanların canını nasıl kıyabildin diyen Fekeli'nin aniden fenalık geçirerek yer yığılması ise gerilimi iyice yükseltti. Peki Fekeli kiminle yüzleşecek? 

Ayrıca Zülayha'nın rüyasında kavuşmak üzereyken yitirdiği aşkı Yılmaz'ı görmesi üzerine yaptığı konuşma ise herkesi duygulandırdı. 

İşte Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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