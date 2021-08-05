Bir Zamanlar Çukurova dizisine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bomba ismi transfer oldu!

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova'ya yine aynı kanalda izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan transfer gerçekleşiyor. Çukurova'da Demir'i oynayan Murat Ünalmış'ın diziye veda etmesi üzerine yerine İbrahim Çelikkol'un gelmesi büyük yankı uyandırırken Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu karakterini oynayacağı öğrenildi.

Ardından Eşkya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde iki sezon boyunca Ateş karakterini oynayan Erkan Bektaş, Bir Zamanlar Çukurova’ya katıldı. Oyuncu, dizinin dördüncü sezonunda önemli bir karaktere imza atacak.

ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?

Erkan Bektaş, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Uzun yıllardır hem dizilerde hem sinema filmlerinde hem de tiyatro sahnesinde birçok rolde yer alan tecrübeli bir isim olan Erkan Bektaş, bugüne kadar birçok rolü başarıyla canlandırdı.

Oyuncu, özellikle de unutulmaz dizilerde rol alarak dikkatleri üzerine çekti. Ihlamurlar Altında dizisindeki Salih karakterinin yanı sıra, Aşk ve Ceza dizisindeki Yavuz karakteri akıllarda kalıcı olmuştu.

Umutsuz Ev Kadınları dizisinden Gülperi’deki Eyüp karakterine kadar birçok rolde izlediğimiz Erkan Bektaş, 2016-2018 yıllarında ise efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da izleyicilerin karşısına Ateş karakteri ile çıktı.

En son yine atv ekranında yayınlanan Akıncı isimli dizide Kemal karakterine hayat veren Erkan Bektaş, bir başka atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova’ya transfer oldu…