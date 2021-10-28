Bivefalık ne demek, TDK'ya göre Bivefalık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bivefalık ne demek? Bivefalık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bivefalık kelimesi. Peki bivefalık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bivefalık nedir, bivefalık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİVEFALIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bivefalık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bivefalık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vefasızlık

