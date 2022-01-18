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Biyosfer ne demek, TDK'ya göre Biyosfer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Biyosfer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Biyosfer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Biyosfer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Biyosfer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Biyosfer ne demek, TDK'ya göre Biyosfer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biyosfer ne demek? Biyosfer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biyosfer kelimesi. Peki biyosfer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biyosfer nedir, biyosfer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BİYOSFER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biyosfer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Biyosfer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre biyosfer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi

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