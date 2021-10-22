Bizatihi ne demek, TDK'ya göre Bizatihi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bizatihi ne demek? Bizatihi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bizatihi kelimesi. Peki bizatihi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bizatihi nedir, bizatihi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİZATİHİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bizatihi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bizatihi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre bizatihi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendiliğinden



BİZATİHİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Edebiyatı yok etmeye kalkarsak konuşma dili bizatihi özelliğini kaybedecek, yoklaşacaktır.

