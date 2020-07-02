Boğulan gencin arkadaşından yürekleri burkan feryat: ''Ne olur ona bir şey olmasın''
Adana'da iki arkadaşıyla Seyhan Barajı Gölü'ne giden genç, serinlemek için girdiği gölde bir süre çırpındıktan sonra boğularak hayatını kaybetti. Boğulan gencin arkadaşının ''Allah’ım ne olur, bir şey olmasın ona” diyerek feryat etmesi ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.
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02 Temmuz 2020 Perşembe 17:38
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