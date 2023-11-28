Bolu’da kaza eseri telef olan geyik tahnit olarak sergilenecek

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde minibüs çarpması sonucu yaralanan ve tedavi altına alınan kızıl geyik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Telef olan kızıl geyiğin tahnit olarak sergileneceği öğrenildi.

Kaza, dün akşam Mudurnu ilçesinin girişinde bulunan Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi istikametinde seyreden Ali Özsoy idaresindeki 14 LE 374 plakalı minibüs, önüne çıkan geyiğe çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün manevra yaptığı yöne doğru kaçan geyiğe araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan geyik, ormanlık alana girerek çalılıklar arasında kaldı. Ali Özsoy aracından inerek, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir geyiğe çarptığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Geyiğin yerden kalkamadığını fark eden polis ekipleri, olayı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen DKMP ekipleri tarafından yaralı geyik tedavi altına alındı.

Kaza bölgesinden ekipler tarafından kepçe yardımıyla araca bindirilen geyik Bolu’ya getirildi. Kızıl geyik ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Telef olan geyiğin tahnit edileceği öğrenildi. Tahnit işlemlerinin ardından Kızıl Geyik DKMP bünyesindeki ziyaretçi alanlarında sergilenecek.

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