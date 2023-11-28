Çanakkale’de ilginç açılış, doğalgaz bağlanılan evin sahibi keman çaldı!

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde müzisyen Hüseyin Uygun, evine bağlanan doğal gazın açılışını keman çalarak kutladı.

Bayramiç ilçesinde müzisyenlik yapan Hüseyin Uygun, oturduğu sobalı eve doğal gaz bağlatmak için başvuru yaptı. Bir süre sonra yetkililer Hüseyin Uygun’un evine gelerek bağlanan doğal gazın açılışını yaptı.

Yetkililerin doğal gaz açılışı sırasında eline kemanını alan Hüseyin Uygun, evine doğal gazın açılmasını keman çalarak kutladı.

Mahalle sakinlerine ve doğal gaz yetkililerine mini bir konser veren Hüseyin Uygun, evine doğal gazı açmak için gelen görevlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Evine doğalgazın 3 gün önce bağlandığını belirten Hüseyin Uygun, “Sevincimden bende müziğimle, kemanımla yetkilileri karşıladım. Mesleğimle, kemanımla, müzikle yetkililere teşekkür etmek adına mini bir konser verdim” dedi.

Hatay İskenderun caddeleri fırtına sonrası Venedik'e döndü!

İYİ Parti'de para kavgası büyüyor! Akşener, araştırma Komisyonu kuralım diyen genel başkan yardımcısına ağır hakarette bulundu

Bursa'da halk otobüsü şoförü kadın yolcuyla tartıştı! Şoför, kadın yolcuya: "kimsin lan" diyerek bağırdı!

Haberin Devamı

Eşi ölen kadın kolları sıvayıp çay ocağının başına geçti!