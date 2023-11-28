Çanakkale’de ilginç açılış, doğalgaz bağlanılan evin sahibi keman çaldı!

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde müzisyen Hüseyin Uygun, evine bağlanan doğal gazın açılışını keman çalarak kutladı.

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Çanakkale’de ilginç açılış, doğalgaz bağlanılan evin sahibi keman çaldı!

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde müzisyen Hüseyin Uygun, evine bağlanan doğal gazın açılışını keman çalarak kutladı.
Bayramiç ilçesinde müzisyenlik yapan Hüseyin Uygun, oturduğu sobalı eve doğal gaz bağlatmak için başvuru yaptı. Bir süre sonra yetkililer Hüseyin Uygun’un evine gelerek bağlanan doğal gazın açılışını yaptı.

Çanakkale’de ilginç açılış, doğalgaz bağlanılan evin sahibi keman çaldı!

Yetkililerin doğal gaz açılışı sırasında eline kemanını alan Hüseyin Uygun, evine doğal gazın açılmasını keman çalarak kutladı.

Çanakkale’de ilginç açılış, doğalgaz bağlanılan evin sahibi keman çaldı!

Mahalle sakinlerine ve doğal gaz yetkililerine mini bir konser veren Hüseyin Uygun, evine doğal gazı açmak için gelen görevlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Evine doğalgazın 3 gün önce bağlandığını belirten Hüseyin Uygun, “Sevincimden bende müziğimle, kemanımla yetkilileri karşıladım. Mesleğimle, kemanımla, müzikle yetkililere teşekkür etmek adına mini bir konser verdim” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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